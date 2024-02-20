Азербайджан и Китай обсудили возможности внедрения экологически чистых технологий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Китай обсудили возможности внедрения экологически чистых технологий.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с заместителем генерального директора китайской компании BYD по странам Центральной Азии Иваном Цао (Ivan Cao) обсуждались направления сотрудничества между нашей страной и компанией, реализация совместных проектов и возможности внедрения экологически чистых технологий", - говорится в публикации.

Отметим, что ранее в рамках визита в Китай делегации, возглавляемой первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым, состоялся ряд деловых встреч, в ходе которых обсуждалось использование экологически чистого транспорта в Азербайджане.

В рамках визита делегация встретилась с руководством предприятий, производящих автомобили в Китае, ознакомилась с производственной деятельностью заводов. На встречах была представлена ​​информация о благоприятной деловой среде Азербайджана и возможностях, созданных для инвесторов.

Было отмечено, что повышение энергоэффективности, развитие возобновляемой энергетики и отраслей, связанных с этим сектором, входят в число основных приоритетов страны. В Азербайджане имеются широкие возможности для создания специализированных предприятий в этой сфере. Представители китайских компаний были проинформированы о мерах, реализуемых в сфере применения "зеленых" технологий и использования экологически чистого транспорта в стране, было подчеркнуто, что существуют широкие перспективы для бизнес-инициатив, а также возможности осуществления совместных проектов.

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