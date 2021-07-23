Узбекистан и Россия создадут совместный центр по ремонту двигателей военных и гражданских вертолетов в городе Чирчик Ташкентской области Узбекистана, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО «ОДК-Климов».

Компания "ОДК-Климов" и Чирчикский авиационный ремонтный завод заключили генеральное соглашение по организации Центра среднего ремонта вертолетных двигателей ТВ3-117 и главных редукторов ВР-14.

"В рамках соглашения российская сторона поставит необходимую оснастку, детали и сборочные единицы для выполнения среднего ремонта силовых установок, а также предоставит сертифицированную техническую бригаду специалистов. В свою очередь Чирчикский авиационный ремонтный завод предоставит производственные площади для организации Центра среднего ремонта и оснастит его в соответствии с установленными требованиями", – сообщили в корпорации Ростех, в структуру которого входит "ОДК-Климов".

"Документ регламентирует не только порядок выполнения работ по ремонту авиадвигателей, но и по сути определяет стратегическое взаимодействие в части изучения, систематизации и распространения передового опыта в области послепродажного обслуживания, поиска и внедрения прогрессивных научно-технических разработок и новейших технологий, необходимых для развития сервисного направления в авиационной отрасли обеих стран", – отметил исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин.

Чирчикский авиационный ремонтный завод – ведущее предприятие Узбекистана по капитальному ремонту и модернизации гражданской авиационной техники: вертолетов Ми-8, Ми-8МТ, Ми-8МТВ-1, Ми-17, а также ремонту оборудования, комплектующих, агрегатов и систем, средств измерений и контрольно-проверочной аппаратуры.

"ОДК-Климов" – предприятие двигателестроительной отрасли, занимается разработкой, производством газотурбинных двигателей и систем управления для самолетов и вертолетов. Включает в себя конструкторское бюро, современную производственную и экспериментальную базы, сервисные центры.