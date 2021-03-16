Экономический рост Ирана составил 2,2% за девять месяцев текущего иранского года

Центральный банк Ирана (CBI) объявил, что экономический рост страны составил 2,2% за первые девять месяцев текущего иранского года (завершится 20 марта 2021 года) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

По данным отдела по связям с общественностью CBI, рост ВВП составлял -2,9% весной, но достигал 5,2 и 3,9% летом и осенью.

ВВП страны без учета нефти составил -0,6% и достигал 3,2 и 2,9% летом и осенью.

Экономический рост во втором и третьем сезонах текущего года показал, что иранская экономика прошла тяжелые времена и выходит из депрессии и снова вступает в период роста, сообщает Fars News.

Глава CBI Абдольнассер Хеммати сказал, что в стране зарегистрирован положительный экономический рост в третьем квартале текущего иранского года (20 сентября - 20 декабря 2020 г.).

«В третьем квартале текущего года был зарегистрирован положительный рост на 3,9% с нефтью и 2,9% без нефти», - написал Хеммати в своем аккаунте в Instagram.

Он повторил, что экономика Ирана демонстрирует положительный рост два сезона подряд.

Статистический центр Ирана объявил в прошлую пятницу, что 9-месячный экономический рост страны составил 0,8%, несмотря на незаконные санкции США и ограничения на пандемию.

Статистические данные показывают, что экономический рост Ирана за период (20 марта - 20 декабря 2020 г.) составил 0,8% с учетом доходов от нефти.

Цифры показали, что темп экономического роста составил 0,2% без учета доходов от нефти.

Сельскохозяйственные культуры выросли на 5,5%, промышленность и горнодобывающая промышленность выросли на 3,7%, а группа услуг сократилась на -1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.