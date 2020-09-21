Российские деятели науки отмечены медалью имени всемирно известного художника Сакита Мамедова

БАКУ /Trend Life/ - Деятели науки России отмечены медалью имени всемирно известного азербайджанского художника Сакита Мамедова, учрежденной European Academy of Natural Sciences (Германия), сообщила Trend Life руководитель отделения "Наследие" Европейской академии естественных наук, академик, профессор Солмаз Аманова.

Лауреатами медали имени Сакита Мамедова были признаны академик Российской академии художеств (РАХ) Сергей Квашнин (Вятка, РФ), академик РАХ Виктор Карцев​ (Москва, РФ), профессор Аркадий Горбунов (Санкт-Петербург, РФ, посмертно).

Отметим, что медаль имени Сакита Мамедова была учреждена в 2018 году в честь 60-летия прославленного художника и вручается за вклад в развитие искусства, науки, наследия, образования, многонациональной культуры и традиций народов мира. Эта медаль впервые учреждена за рубежом в честь представителя Азербайджана. Данная медаль - из серии "Великие люди" European Academy of Natural Sciences. Президент Академии – профессор Владимир Тыминский.

Сакит Мамедов - народный художник Азербайджана, кавалер ордена "Шараф", профессор, член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной Академии художеств, почетный академик Российской Императорской академии художеств и Европейской академии естественных наук, граф Геральдической академии Ватикана, обладатель Офицерского креста Международного Союза рыцарей-кавалеров Мальтийского Ордена, почетный член Римской Академии современного искусства, действительный член Академии искусств мира, действительный член академии "Турецкий мир", лауреат Международной премии имени Ататюрка, лауреат Японской Международной премии, почетный сенатор Европейского экономического сената (European Economic Senate, EES). Он также обладатель национальных золотых медалей "Сын Отечества" и премии "Деде Горгуд", награжден золотыми медалями и орденами Сербии, Турции, Германии, России, Италии, Франции, Китая, Португалии и т.д., среди которых – "Шпитцвег", "Леонардо да Винчи", "Моцарт", "Святой Георгий", "Большая золотая рыцарская звезда", "Золотая звезда", "Золотой ангел", "Золотая корона", "Честь Европы", Крест Александра "За заслуги", "Орден Дружбы", "Звезда сенатора Международного рыцарского союза", "Императора Александра I", "Вера", престижная российская премия "Человек тысячелетия".

Сакит Мамедов - автор более 10 книг (каталогов). Европейской академией естественных наук в честь художника учреждена медаль его имени. Работы Мамедова выставляются во многих престижных галереях мира, он - участник выставок в США, Германии, Франции, Италии, Турции, Бельгии, России, Чехии, Швеции, Польше, Австрии, Венгрии, Австралии, в целом в более 70 странах. Работы художника находятся в частных коллекциях известных личностей и музеях мира.

(Автор: Вугар Иманов)