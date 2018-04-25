Посольство России в Ереване усилило меры безопасности в связи с протестами

25 апреля 2018 12:49 (UTC+04:00)

Посольство РФ в Ереване в среду предприняло дополнительные меры безопасности в связи с продолжающимися акциями протеста в армянской столице, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Наши армянские партнеры предприняли внешние меры безопасности, мы, в свою очередь, ограничили выезд наших сотрудников, порекомендовали просто сегодня не выходить (за пределы посольства). В целом ситуация в районе посольства спокойная", — заявила собеседница агентства.

В дипмиссии при этом пока не комментируют заявление лидера оппозиции Никола Пашиняна, который сообщил о намерении провести встречу с послом РФ Иваном Волынкиным. Пашинян ранее встретился с послами ЕС, помимо встречи с российском послом он намерен встретиться с главой американской дипмиссии.

В среду должны были состояться переговоры и.о. премьера Карена Карапетяна и Пашиняна, однако они оказались сорваны из-за условий оппозиции. Сторонники оппозиции собрались на площади в центре Еревана, после чего устроили несанкционированный марш по центру столицы. Пашинян заявил, что митинг будет идти "и сегодня, и завтра" — пока требования оппозиции не будут выполнены.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.

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