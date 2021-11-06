Microsoft анонсировала презентацию новых продуктов для образования
Подразделение Microsoft по образовательным технологиям Microsoft Education анонсировало презентацию Reimagine ("Переосмысление") о новых продуктах компании, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Во время мероприятия будет рассказано о "последних технологических решениях на фоне пробелов в обучении, которые пандемия оставила за собой", говорится на сайте компании.
Встреча пройдет 9 ноября в 20:00 (GMT+4).
Ранее, 4 октября, американская корпорация Microsoft выпустила новую версию своей операционной системы - Windows 11. В компании ожидают, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года.
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