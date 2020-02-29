Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки выросло с 38 до 57

Число выявленных во Франции случаев заболевания коронавирусом COVID-19 за сутки выросло с 38 до 57, сообщает в пятницу портал France Info со ссылкой на министра здравоохранения страны Оливье Верана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пройден новый этап эпидемии... Вирус ходит по нашей территории, и мы должны замедлить его распространение", - отметил он.

Говоря о мерах предосторожности, министр посоветовал "избегать рукопожатий" и "внимательно относиться к людям с хрупким здоровьем". Он также призвал почаще мыть руки, закрывать рот при чихании и использовать одноразовые платочки.

Накануне число заболевших во Франции резко подскочило с 18 до 38. Ранее сообщалось о двух летальных исходах: от вируса скончались турист из Китая и француз.