Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки выросло с 38 до 57
Число выявленных во Франции случаев заболевания коронавирусом COVID-19 за сутки выросло с 38 до 57, сообщает в пятницу портал France Info со ссылкой на министра здравоохранения страны Оливье Верана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Пройден новый этап эпидемии... Вирус ходит по нашей территории, и мы должны замедлить его распространение", - отметил он.
Говоря о мерах предосторожности, министр посоветовал "избегать рукопожатий" и "внимательно относиться к людям с хрупким здоровьем". Он также призвал почаще мыть руки, закрывать рот при чихании и использовать одноразовые платочки.
Накануне число заболевших во Франции резко подскочило с 18 до 38. Ранее сообщалось о двух летальных исходах: от вируса скончались турист из Китая и француз.
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