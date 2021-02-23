Работники германских министерств могут получить вакцину AstraZeneca
Минздрав Германии рассматривает возможность вакцинации сотрудников федеральных министерств вакциной AstraZeneca. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журнал Der Spiegel.
До недавних пор вакцинация в ФРГ велась при помощи двух препаратов: BioNTech - Pfizer и Moderna. Приоритет был у граждан старше 80 лет и работников домов престарелых.
Вакцина AstraZeneca также получила допуск в ЕС, но, в соответствии с решением германского регулятора, не предназначена для граждан старше 65, поскольку якобы не вызывает у этой возрастной группы желаемого иммунного ответа. Властям пришлось вносить дополнения в очередность вакцинации, и теперь, в теории, прививать можно другие группы населения, к примеру представителей властей, учителей, полицейских.
Сейчас большинство представителей приоритетной группы получили вакцины. Всего речь идет о 3,3 млн человек.