Начался визит премьер-министра Израиля в США
В среду, 25 августа, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проведет серию встреч в Вашингтоне с общественными деятелями, а также с представителями администрации США, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Как сообщили из пресс-службы канцелярии премьер-министра, Беннет встретится с генеральным директором лобби AIPAC Бетси Корен. Позднее Беннет побеседует с министром обороны США Лоойдом Остином, встретится с государственным секретарем Энтони Блинкеном и завершит день встречей с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Встреча с президентом Джо Байденом назначена на 26 августа. Время ее начала не сообщается.
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