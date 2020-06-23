У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано во вторник у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр располагался в 98 км к юго-востоку от расположенного на острове Сулавеси города Горонтало, население которого составляет около 145 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 102 км.
Информации об угрозе цунами, пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
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