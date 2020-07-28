В Сеуле заявили, что в КНДР не наблюдается необычной военной активности

Военные Республики Корея не наблюдают необычной активности Вооруженных сил КНДР с июня, когда ее лидер Ким Чен Ын приказал приостановить реализацию плана возмездия за отправку южнокорейскими НПО на Север антиправительственных листовок. Об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны Республики Корея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, КНДР в настоящее время проводит ежегодные военные маневры, которые не отличаются от тех, что состоялись в прошлом году. Ядерный реактор в Йонбёне остается в нерабочем состоянии, в районе атомного полигона Пхунгери также не отмечается необычной активности.

Минобороны отмечает, что северокорейские военные ведут подготовку к параду, который должен состояться 10 октября в честь 75-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи. В этой связи в Пхеньяне идет реконструкция объектов на центральной площади имени Ким Ир Сена, где обычно проходят такие мероприятия.