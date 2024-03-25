Total Group отзывы: универсальные предложения брокера

БАКУ /Trend/ - Total Group — британский регулируемый брокер с предложениями для трейдеров с разным стартовым капиталом. Его услугами пользуются как новички, совершающие свои первые сделки, так и крупные институциональные инвесторы с полувековой историей. Согласно отзывам о Total Group, все группы клиентов получают полное удовлетворение от сотрудничества с лондонской онлайн-платформой.
Отзывы о Total Group
Чтобы найти отзывы о Total Group в Сети, достаточно открыть один из известных веб-ресурсов. Например:
- Rusvest;
- Rucoins;
- Solarcoin.
Отзывы о Total Group обязательны к прочтению для тех, кто задумался об инвестировании в финансовые рынки, но боится потерять свои деньги по вине недобросовестного брокера.
На основании отзывов о Total Group можно составить реальный бизнес-профиль брокерской компании, понять, насколько она клиентоориентирована и честна.
Пригодятся отзывы о Total Group и тем трейдерам, которые ставят во главу угла скорость вывода средств. Во многих отзывах о Total Group авторы очень подробно описывают процесс вывода денег на онлайн-платформе.
Сразу стоит оговориться, отзывы о Total Group не содержат негативной информации о брокере. Их авторам нравятся практически все сервисы торговой площадки.
Легальная деятельность Total Group
С разрешительными документами у лондонского брокера все в порядке. Его основная лицензия выдана FCA. Казалось бы, можно на этом остановиться. Но онлайн-брокер упорно занимается легализацией брокерской деятельности в каждом регионе присутствия. Как только он открывает представительство в новом регионе, сразу же обращается к местным регуляторам за разрешением. Таким образом обеспечивается всесторонняя защита прав трейдеров, независимо от того, из какой страны мира они инвестируют в международные финансовые рынки. Например, работа в Российской Федерации одобрена ЦБ РФ.
Российские онлайн-трейдеры уверены, что:
- могут не беспокоиться о сохранности своих капиталов;
- при любых подозрительных манипуляциях платформы у них есть возможность напрямую обратиться к регулятору за поддержкой.
Все действия регулируемого британского брокера строго регламентированы и не нуждаются в дополнительном контроле.
Учетные записи и условия
Британский брокер разработал несколько инвестиционных предложений для своих клиентов. На платформе можно выбрать один из трех стартовых пакетов с депозитами от 1000/5000/25000 долларов США.
Общие условия одинаковы для всех трейдеров:
- 233 инструмента для трейдинга;
- кредитное плечо с коэффициентом от 100 до 1000;
- унифицированная плата за позицию — 5 долларов США за торгуемый лот;
- инновационный торговый терминал с версиями для всех типов устройств;
- рыночные нефиксированные спреды;
- минимальный объем сделки — 0.1 лота;
- вывод средств в срок до трех дней;
- бесплатные аналитические и образовательные ресурсы;
- техподдержка с понедельника по пятницу.
Владельцам премиальных аккаунтов доступны некоторые привилегии в виде частичной компенсации расходов при инвестировании, более узких спредов и выделенной линии для связи со специалистами техподдержки.
По мнению авторов отзывов о Total Group, его условия являются универсальными. Они в равной степени учитывают интересы и начинающих розничных онлайн-трейдеров, и представителей институционального бизнеса.
Образовательные и исследовательские ресурсы
Онлайн-брокер не ограничивается стандартным набором услуг. В перечне его сервисов свое место прочно заняли:
- торговые сигналы;
- ежедневные подробные обзоры рынков;
- индивидуальные консультации;
- групповое обучение онлайн-торговле.
Обучением клиентов и исследованиями занимается Образовательно-аналитический центр брокерской фирмы. В свое время владельцы торговой площадки вложили немалые ресурсы в создание элитного подразделения компании. Они заключили контракты с десятками лучших экспертов из разных стран мира. Сегодня профессионалы успешно генерируют торговые сигналы и обучают пользователей онлайн-платформы результативному трейдингу CFD.
Благодаря такому клиентоориентированному бизнес-подходу, многие новички из числа клиентов компании уже превратились в уверенных участников финансовых рынков и обеспечили себя стабильной прибылью.
Служба поддержки клиентов
Служба поддержки на британской платформе функционирует «как часы». Ее специалистов сложно застать врасплох. Кажется, что они знают о финрынках все. Нет такой проблемы, которая бы осталась нерешенной.
Связь с сотрудниками поддержки обеспечивается посредством:
- онлайн-чата;
- телефонной линии;
- электронной почты;
- страниц в соцсетях.
Самый популярный канал связи — чат. Иконка чата находится в правом нижнем углу рабочего пространства инвестора. Достаточно кликнуть по ней, чтобы вызвать сотрудника техподдержки на диалог. Характерной особенностью сервиса является отсутствие чат-бота. С понедельника по пятницу сразу отвечает «живой» специалист.
В выходные дни лучше пользоваться электронной почтой. Письма оперативно обрабатываются уже в первые часы следующей рабочей недели.
Заключение
Если вы новичок, совершающий первые шаги в инвестировании, Total Group подходит вам идеально. На его платформе вы научитесь прибыльно торговать, не теряя в процессе обучения стартовый капитал. Если вы профессиональный трейдер, то сотрудничество с британским брокером вам выгодно вдвойне. Он предоставит вам компенсацию торговых издержек, широчайший выбор исследовательских инструментов и возможность сверять свои прогнозы с прогнозами мировых экспертов.