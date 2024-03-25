Total Group отзывы: универсальные предложения брокера

БАКУ /Trend/ - Total Group — британский регулируемый брокер с предложениями для трейдеров с разным стартовым капиталом. Его услугами пользуются как новички, совершающие свои первые сделки, так и крупные институциональные инвесторы с полувековой историей. Согласно отзывам о Total Group, все группы клиентов получают полное удовлетворение от сотрудничества с лондонской онлайн-платформой.

Отзывы о Total Group

Чтобы найти отзывы о Total Group в Сети, достаточно открыть один из известных веб-ресурсов. Например:

Отзывы о Total Group обязательны к прочтению для тех, кто задумался об инвестировании в финансовые рынки, но боится потерять свои деньги по вине недобросовестного брокера.

На основании отзывов о Total Group можно составить реальный бизнес-профиль брокерской компании, понять, насколько она клиентоориентирована и честна.

Пригодятся отзывы о Total Group и тем трейдерам, которые ставят во главу угла скорость вывода средств. Во многих отзывах о Total Group авторы очень подробно описывают процесс вывода денег на онлайн-платформе.

Сразу стоит оговориться, отзывы о Total Group не содержат негативной информации о брокере. Их авторам нравятся практически все сервисы торговой площадки.

Легальная деятельность Total Group

С разрешительными документами у лондонского брокера все в порядке. Его основная лицензия выдана FCA. Казалось бы, можно на этом остановиться. Но онлайн-брокер упорно занимается легализацией брокерской деятельности в каждом регионе присутствия. Как только он открывает представительство в новом регионе, сразу же обращается к местным регуляторам за разрешением. Таким образом обеспечивается всесторонняя защита прав трейдеров, независимо от того, из какой страны мира они инвестируют в международные финансовые рынки. Например, работа в Российской Федерации одобрена ЦБ РФ.

Российские онлайн-трейдеры уверены, что:

могут не беспокоиться о сохранности своих капиталов;

при любых подозрительных манипуляциях платформы у них есть возможность напрямую обратиться к регулятору за поддержкой.

Все действия регулируемого британского брокера строго регламентированы и не нуждаются в дополнительном контроле.

Учетные записи и условия

Британский брокер разработал несколько инвестиционных предложений для своих клиентов. На платформе можно выбрать один из трех стартовых пакетов с депозитами от 1000/5000/25000 долларов США.

Общие условия одинаковы для всех трейдеров:

233 инструмента для трейдинга;

кредитное плечо с коэффициентом от 100 до 1000;

унифицированная плата за позицию — 5 долларов США за торгуемый лот;

инновационный торговый терминал с версиями для всех типов устройств;

рыночные нефиксированные спреды;

минимальный объем сделки — 0.1 лота;

вывод средств в срок до трех дней;

бесплатные аналитические и образовательные ресурсы;

техподдержка с понедельника по пятницу.

Владельцам премиальных аккаунтов доступны некоторые привилегии в виде частичной компенсации расходов при инвестировании, более узких спредов и выделенной линии для связи со специалистами техподдержки.

По мнению авторов отзывов о Total Group, его условия являются универсальными. Они в равной степени учитывают интересы и начинающих розничных онлайн-трейдеров, и представителей институционального бизнеса.

Образовательные и исследовательские ресурсы

Онлайн-брокер не ограничивается стандартным набором услуг. В перечне его сервисов свое место прочно заняли:

торговые сигналы;

ежедневные подробные обзоры рынков;

индивидуальные консультации;

групповое обучение онлайн-торговле.

Обучением клиентов и исследованиями занимается Образовательно-аналитический центр брокерской фирмы. В свое время владельцы торговой площадки вложили немалые ресурсы в создание элитного подразделения компании. Они заключили контракты с десятками лучших экспертов из разных стран мира. Сегодня профессионалы успешно генерируют торговые сигналы и обучают пользователей онлайн-платформы результативному трейдингу CFD.

Благодаря такому клиентоориентированному бизнес-подходу, многие новички из числа клиентов компании уже превратились в уверенных участников финансовых рынков и обеспечили себя стабильной прибылью.

Служба поддержки клиентов

Служба поддержки на британской платформе функционирует «как часы». Ее специалистов сложно застать врасплох. Кажется, что они знают о финрынках все. Нет такой проблемы, которая бы осталась нерешенной.

Связь с сотрудниками поддержки обеспечивается посредством:

онлайн-чата;

телефонной линии;

электронной почты;

страниц в соцсетях.

Самый популярный канал связи — чат. Иконка чата находится в правом нижнем углу рабочего пространства инвестора. Достаточно кликнуть по ней, чтобы вызвать сотрудника техподдержки на диалог. Характерной особенностью сервиса является отсутствие чат-бота. С понедельника по пятницу сразу отвечает «живой» специалист.

В выходные дни лучше пользоваться электронной почтой. Письма оперативно обрабатываются уже в первые часы следующей рабочей недели.

Заключение

Если вы новичок, совершающий первые шаги в инвестировании, Total Group подходит вам идеально. На его платформе вы научитесь прибыльно торговать, не теряя в процессе обучения стартовый капитал. Если вы профессиональный трейдер, то сотрудничество с британским брокером вам выгодно вдвойне. Он предоставит вам компенсацию торговых издержек, широчайший выбор исследовательских инструментов и возможность сверять свои прогнозы с прогнозами мировых экспертов.