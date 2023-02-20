Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

После землетрясения в Турции произошло более 6 210 афтершоков - AFAD

Турция Материалы 20 февраля 2023 05:54 (UTC +04:00)
После землетрясения в Турции произошло более 6 210 афтершоков - AFAD

Читайте Trend в

После землетрясения в Турции произошло более 6 210 афтершоков.

Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

"За землетрясениями последовало более 6 210 афтершоков", - отметили в ведомстве.

По данным AFAD, в настоящее время в “на земле” работают 19 436 членов поисково-спасательных отрядов из Турции и зарубежных стран.

В зоне бедствия установлены в общей сложности 216 166 палаток, которые были предоставлены министерствами и соответствующими учреждениями Турции, а также зарубежными странами и международными организациями.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости