В Гянджинской государственной филармонии прошел концерт в честь 90-летия Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова в рамках серии мероприятий выездного пленума по случаю 90-летия Союза композиторов Азербайджана представлена концертная программа, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Выступившая на открытии председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Азербайджана Фирангиз Ализаде отметила, что проведение юбилейных мероприятий в Гяндже символично, - это родина таких выдающихся композиторов как Фикрет Амиров и Гамбар Гусейнли. Была выражена глубокая благодарность руководству Гянджинской государственной филармонии.

В концертной программе выступил коллектив Гянджинской государственной филармонии – оркестр народных инструментов под управлением художественного руководителя и дирижера Хаяла Гахраманова, камерный оркестр под управлением художественного руководителя и дирижера, народного артиста Рафаэля Байрамова, вокалисты Самира Гаджиева, Гая Набизаде, Рустам Джафаров, Али Алиев, а также хор Регионального колледжа Гянджинского государственного университета (художественный руководитель – Мамед Джафаров, дирижер – Назиля Джафарова).

Прозвучали произведения азербайджанских классиков Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Муслима Магомаева, Васифа Адыгезалова, Саида Рустамова, Сулеймана Алескерова, Гара Гараева, Агшина Ализаде, Вагифа Мустафазаде, Сардара Фараджева, народные песни.

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