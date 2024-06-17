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Джейхун Байрамов обсудил с Хаканом Фиданом подготовку к саммиту ОТГ в Шуше

Политика Материалы 17 июня 2024 16:34 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов обсудил с Хаканом Фиданом подготовку к саммиту ОТГ в Шуше
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 17 июня 2024 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, министры обсудили проделанную работу по различным аспектам двусторонних союзнических отношений между двумя странами.

"Наряду с этим были рассмотрены вопросы подготовки к неформальному саммиту Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в городе Шуша.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес, а также ситуации в регионе", - говорится в сообщении ведомства.

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