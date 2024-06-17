Госдеп США прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ

БАКУ /Trend/ - Госдепартамент США представил позицию Вашингтона по поводу возможного выхода Армении из ОДКБ.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказали в Госдепартаменте США.

«Это должно решить правительство Армении, и мы это уважаем», - отметили в Госдепартаменте.

Отметим, что ранее Пашинян заявил, что ОДКБ не является механизмом, на который страны-члены (Россия, Армения и остальные) могут надеяться.

"И это обосновывается реакцией ОДКБ и заявлениями некоторых стран-членов. Наше общество спрашивает: "почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ?" Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос", - заявил он.

В мае этого года в МИД Армении заявили, что Армения воздержится от участия в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году.

"Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" от 23 ноября 2023 года, а также от участия в финансировании предусмотренной им деятельности организации, при этом не возражая против принятия этого решения в ограниченном формате", - отметили в МИД Армении.