В Гяндже прошел праздник национальной кухни (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Национальная ассоциация кулинаров Азербайджана при поддержке Агентства государственной поддержки НПО в рамках грантового проекта "Сладкие жемчужины Западного Азербайджана" провела очередное мероприятие в городе Гянджа, сообщили Trend Life в пресс-службе НАКА.

В рамках мероприятий президент НАКА, заслуженный работник культуры Таир Амирасланов прочитал лекцию на тему "Сладкие жемчужины Западного Азербайджана" преподавателям и профессорам Азербайджанского технологического университета.

Затем под аккомпанемент национальной музыки были представлены блюда и сладости Западного Азербайджана (иреванская кята, мафиш, гогал, бадамбура, пахлава, умач халва и др.), суп-лапша с авелик и плов с авелик, а также кулинарные книги Таира Амирасланова.

Выступившие президент НАКА Таир Амирасланов, генконсул Турции в Гяндже Реджеп Озтоп, директор Центра Низами Гянджеви Гянджинского филиала НАНА Алимухтар Мухтаров, председатель Комитета свободных профсоюзов Гянджинского филиала НАНА Сянан Гасанов, председатель Гянджинского регионального отделения религиозного комитета Гасан Мамедов, представители общественности, науки и культуры отметили значимость мероприятия для сохранения и пропаганды национальных ценностей азербайджанского народа. Участники были отмечены сертификатами и дипломами.

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