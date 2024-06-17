Ряд стран, не входящих в ЕС, присоединился к санкциям ЕС против Ирана

БАКУ /Trend/ - Девять стран-партнеров и стран-кандидатов Евросоюза, включая Молдову и Украину, присоединились к последнему блоку санкций ЕС против Ирана.

Как передает Trend, об этом сообщили во внешнеполитической службе Евросоюза.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдова, Босния и Герцеговина, а также государства Европейской зоны свободной торговли Исландия, Норвегия и Лихтенштейн присоединились к решению Совета ЕС от 14 мая о введении санкций против Ирана за военные поставки в Россию", - говорится в сообщении.