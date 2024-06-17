Казахстан и Пакистан обсудили сотрудничество в рамках международных организаций

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба президента Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, телефонный разговор состоялся по инициативе премьер-министра Пакистана.

Сообщается, что в ходе разговора обсуждались перспективные направления двусторонних отношений. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул большой потенциал экономического сотрудничества, который служит движущей силой многогранного взаимодействия между странами.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества Казахстана и Пакистана в рамках международных организаций, включая повестку предстоящего саммита ШОС в Астане.