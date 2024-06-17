Во Франции на председателя партии заведено следствие по обвинению в хищении госсредств

БАКУ /Trend/ - В Ницце заведено следствие против председателя партии "Республиканцев" Эрика Сьотти в связи с хищением государственных средств во время избирательной кампании на парламентских выборах 2022 года во Франции.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, это уже третье следственное дело против председателя партии "Республиканцев", возбужденное с 2022 года. Следствие было начато 31 мая после отчета Антикоррупционной ассоциации.

Информация о хищении государственных средств была предоставлена в 2022 году референтом Антикоррупционной ассоциации от избирательного округа Альп-Маритим. Торгово-промышленную палату проинформировали о неправомерном использовании карт бесплатной парковки, выданных в порту Ниццы. В отчете ассоциации говорится, что родственники и друзья председателя партии Э.Сьотти использовали как минимум 8 таких карт.

Напомним, что в ноябре 2022 года Национальная финансовая прокуратура начала расследование хищения государственных средств в связи с делами, которыми управляла бывшая жена Э.Сьотти Каролайн Магне.

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