Baku Piano Festival - зажигательное Rebeca Ortega Flamenco и виртуозность Шаина Новрасли (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Третий Baku Piano Festival открылся зажигательным вечером Rebeca Ortega Flamenco - фламенко с танцем от испанской танцовщицы-виртуоза Ребеки Ортега и виртуозным исполненинем Шаина Новрасли, сообщает Trend Life.

Танцовщица сумела создать потрясающее шоу, устроив для зрителей увлекательную и страстную музыкальную визуализацию испанской страсти и экспрессии в традиционном стиле фламенко с своими авторскими импровизациями. Ребека Ортега работала с группой Nottingham Flamenquitas, обучалась мастерству классического фламенко в Культурной академии фламенко Кармен Амайя, проходила практику во всемирно известном Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor de Dios в Мадриде, в Escuela Mayor de Danza, и в Профессиональной танцевальной академии в Севилье. Она также изучала современный танец у мастера Мануэлы Ногалес. Ее танец включает обширный репертуар, включающий классическое фламенко, а также личные сценические наработки, связанные с театральным и цирковым мастерством. Как танцовщица фламенко она отличается яркой экспрессией, чувством ритма, элегантностью и высоким уровнем сценического мастерства.

Бакинский международный фестиваль фортепиано - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции. Основатель и директор Baku Piano Festival - лауреат международных конкурсов, джазмен и пианист, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Девиз фестиваля: May piano inspire you!

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Подробная программа фестиваля на сайте: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/ru/events/3rd-baku-international-piano-festival

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