Азербайджанская культура представлена на международном фестивале "Добровидение" в Санкт-Петербурге (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Лауреат международных конкурсов, выпускник школы-студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, студент Санкт-Петербургской консерватории Теймур Кязымов совместно с Азербайджанским образцовым хореографическим ансамблем Санкт-Петербурга "Чинар" приняли участие в открытии IX Международного фестиваля народной песни "Добровидение", сообщили Trend Life участники проекта.

Открытие состоялось на территории Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Теймур Кязимов исполнил песню легендарного Муслима Магомаева "Весенний край, Азербайджан", ансамбль "Чинар" (руководитель - Хейранса Мирзоева) представил танец "Вдохновение", которые были очень тепло встречены зрителями.

Идея создания проекта "Добровидения", где песни исполняются на национальном языке артиста и в народной песенной манере, была воплощена в 2016 году. В этом году в фестивале принимают участие более 200 творческих коллективов - более двух тысяч исполнителей из России, Азербайджана, Беларуси, Китая, Индии и других стран.

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