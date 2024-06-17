Дети Анголы креативно поддержали проведение COP29 в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Анголы, Луанде, прошло благотворительное мероприятие, организованное Обществом друзей Азербайджана (основано в Нигерии) с участием симфонического оркестра Camunga, в честь Дня африканского ребенка, "Года солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджане и проведения COP29, сообщила Trend Life руководитель организации Биллюра Байрамова-Бернард.

Под открытым небом в центре Camunga, который является домом для детей, потерявших родителей, с физическими ограничениями и из малообеспеченных семей, была представлены выставка рисунков, азербайджанские песни и танцы, организованы конкурсы.

"Эта креативная и благотворительная акция вызвала большой интерес. Работая с этими детьми, наша цель состоит в том, чтобы открыть им окно в новый мир. Выступившие на выставке участники рассказали о важности выставки, отметили, что улучшение экологической среды и принятие соответствующих мер в связи с этим является приоритетной задачей для всех стран. Цель проведения таких выставок - побудить людей, особенно подрастающее поколение, к активному участию в экологических процессах, способствовать и расширять пути просвещения в этой области", - отметила Биллюра Байрамова-Бернард.

По ее словам, проведение таких мероприятий способствует построению культурных, экономических, научных мостов между странами. Молодежь также узнает о разных странах, их языках, культуре, истории. После выставки участники также посетили недавно открытый Музей науки в Луанде.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей. Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно.

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