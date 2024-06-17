Заседание парламента Армении сорвалось из-за неучастия фракции Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Фракция премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" не приняла участие в заседании парламента, сорвав его, сообщают армянские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, оппозиция планировала принять обращение с призывом к отставке правительства.

"Зарегистрированы 34 депутата, кворума нет", - заявил спикер парламента Ален Симонян. Он добавил, что заседание продолжится, если в течение 4 часов соберется необходимое количество голосов. В парламенте, состоящем из 107 депутатов, фракция Пашиняна имеет 71 мандат.