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Советник Байдена обсудит с премьером Израиля ситуацию на границе с Ливаном

США Материалы 17 июня 2024 18:49 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Специальный координатор президента США по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Амос Хохштейн в понедельник встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками для обсуждения ситуации с "Хезболлой", сообщают израильские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, Хохштейн также проведет встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и оппозиционными политиками Яиром Лапидом и Бени Ганцем.

Ранее Хохштейн уже посещал Израиль для обсуждения возможных решений кризиса с "Хезболлой".

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