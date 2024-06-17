Советник Байдена обсудит с премьером Израиля ситуацию на границе с Ливаном

БАКУ /Trend/ - Специальный координатор президента США по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Амос Хохштейн в понедельник встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками для обсуждения ситуации с "Хезболлой", сообщают израильские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, Хохштейн также проведет встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и оппозиционными политиками Яиром Лапидом и Бени Ганцем.

Ранее Хохштейн уже посещал Израиль для обсуждения возможных решений кризиса с "Хезболлой".