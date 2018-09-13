По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

13 сентября 2018 09:30 (UTC+04:00)

Мужчина застрелил пять человек в среду вечером в штате Калифорния, а затем покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

По его данным, инцидент произошел в городе Бейкерсфилд. Нападавший вместе с супругой пришел в офис транспортной компании, где у него произошел конфликт с другим посетителем, которого он застрелил. После этого мужчина убил свою жену и еще одного человека, вошедшего в офис компании.

Затем злоумышленник поехал к жилому дому и застрелил еще двух человек. Далее он направился в другой район города, где похитил машину, в которой находились женщина и ребенок - им удалось скрыться.

Когда нападавший заметил, что его преследует полиция, он припарковал машину и покончил с собой. Причина произошедшего неизвестна.

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