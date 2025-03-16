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Азербайджанские юные дзюдоисты завоевали еще две медали на Кубке Европы в Хорватии (ФОТО)

Азербайджан Материалы 16 марта 2025 12:30 (UTC +04:00)
Азербайджанские юные дзюдоисты завоевали еще две медали на Кубке Европы в Хорватии (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Азербайджанские дзюдоисты продолжили успешное выступление на Кубке Европы, который проходит в Порече (Хорватия), завоевав еще две медали.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию дзюдо, бронзовые медали в своих весовых категориях получили Медина Гусейнова (40 кг) и Хадиджа Абдуллаева (44 кг).

Таким образом, общее количество медалей, завоеванных азербайджанскими дзюдоистами на Кубке Европы, составило три. Ранее золотую медаль на соревнованиях завоевала Айсун Мамедова (52 кг).

Стоит отметить, что сегодня на татами Кубка Европы выйдут еще пять азербайджанских дзюдоистов.

Азербайджанские юные дзюдоисты завоевали еще две медали на Кубке Европы в Хорватии (ФОТО)
Азербайджанские юные дзюдоисты завоевали еще две медали на Кубке Европы в Хорватии (ФОТО)
Азербайджанские юные дзюдоисты завоевали еще две медали на Кубке Европы в Хорватии (ФОТО)
Азербайджанские юные дзюдоисты завоевали еще две медали на Кубке Европы в Хорватии (ФОТО)
Азербайджанские юные дзюдоисты завоевали еще две медали на Кубке Европы в Хорватии (ФОТО)
Азербайджанские юные дзюдоисты завоевали еще две медали на Кубке Европы в Хорватии (ФОТО)
Азербайджанские юные дзюдоисты завоевали еще две медали на Кубке Европы в Хорватии (ФОТО)
Азербайджанские юные дзюдоисты завоевали еще две медали на Кубке Европы в Хорватии (ФОТО)
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