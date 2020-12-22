Азербайджан и Иран согласовали текст преференциального торгового соглашения

БАКУ /Trend/ - Состоялся третий раунд переговоров по подписанию преференциального торгового соглашения между Азербайджаном и Ираном.

Как передает во вторник Trend, в ходе заседания, прошедшего в формате видеоконференции, представители министерства экономики Азербайджана, Организации торгового развития Ирана и МИД двух стран обсудили текст соглашения и предложения азербайджанской стороны.

В ходе предварительных обсуждений были достигнуты продвижения, вследствии чего стороны пришли к договоренности по тексту соглашения.

Ожидается, что очередной раунд переговоров состоится на более высоком уровне и в ближайшем будущем соответствующие министры двух стран подпишут соглашение.

Отметим, что предварительная договоренность по подписанию преференциального торгового соглашения между Азербайджаном и Ираном была достигнута в рамках визита Президента Ирана Хасана Роухани в Азербайджан в прошлом году.

В мае этого года правительство Ирана разрешило парафирование соглашения.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)