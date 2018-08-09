В Азербайджане задержано еще 112 незаконных мигрантов

БАКУ /Trend/ - В ходе мероприятий Государственной миграционной службы Азербайджана по пресечению незаконной миграции, проведенных за последние четыре дня, было задержано 112 иностранцев, говорится в четверг в сообщении службы.

22 из них – граждане России, 18 – граждане Грузии, 13 – граждане Туркменистана, 12 – граждане Индии, девять – граждане Пакистана, семь – Узбекистана, шесть – Украины, шесть – Ирана, четыре – Турции, по три – Ирака и Нигерии, по два – Казахстана и ОАЭ, по одному гражданину Непала, Марокко, Франции, Норвегии и Сирии.

Было установлено, что шесть граждан Пакистана, три гражданина Нигерии, два гражданина Индии и один гражданин Казахстана не проживали по адресу регистрации, также 13 граждан Туркменистана и три гражданина Индии нарушили цель прибытия в Азербайджан, другие 84 человека незаконно проживали в стране.

В отношении 89 задержанных иностранцев были приняты административные решения, в отношении других иностранцев проводятся соответствующие мероприятия по их выдворению за пределы Азербайджана.

Государственная миграционная служба продолжает мероприятия по борьбе с незаконной миграцией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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