Стали известны имена пострадавших во вчерашнем ДТП в Баку

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена двух пострадавших вчера днем в аварии, произошедшей на просп. Нобеля в Хатаинском районе Баку, сообщает в четверг Trend.
Обе пострадавшие женщины находятся в реанимации.
Это - Абдуллаева Тамилла Зафар гызы (1965), ей была ампутирована часть голени, и Фараджуллаева Сара Байрам гызы (1954), получившая переломы берцовой кости и голени.
Напомним, что вчера рядом с кафе "Наргиля" в Хатаинском районе Баку произошло ДТП. По предварительной информации, потерявший управление легковой автомобиль врезался в отъезжающий с остановки автобус №46.
Бакинское транспортное агентство (БТА) проводит расследование дорожного инцидента.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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