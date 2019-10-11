Тяжелое ДТП в Баку, водитель погиб (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На дороге Гала-Пираллахи в Хазарском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщает в пятницу Trend.

Вчера ночью житель пос. Сураханы Абузаров Эльман Рауф оглу (1988), ехавший на автомобиле "VAZ 2107" (99 TC 862) в направлении города, потерял управление перед административным зданием Госслужбы дорожной полиции, в результате чего автомобиль врезался в столб.

Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в третью городскую Клиническую больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Видео: Джейхун Алекперов)

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