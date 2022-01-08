Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении

БАКУ /Trend/ - 8 января, около 13:50, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, применив АГС и крупнокалиберное оружие, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате ответных действий азербайджанской армии обстрел противоположной стороны был подавлен.

Потерь в личном составе и технике ВС Азербайджана нет.

В настоящее время обстановка на указанном направлении стабильная и находится под контролем подразделений азербайджанской армии, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)