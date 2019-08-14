Лейла Абдуллаева: Риторика Мнацаканяна может свести на нет все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта

БАКУ /Trend/ - Зограб Мнацаканян, в очередной раз, повторяя абсурдное высказывание Никола Пашиняна, сделанное им в городе Ханкенди оккупированного Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, на самом деле ставит себя в весьма незавидное положение перед мировым сообществом, и в первую очередь перед странами-сопредседателями МГ ОБСЕ. Ведь подобная безответственная риторика не только полностью противоречит как международному праву, так и позиции международных посредников, но и может свести на нет все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта.

Об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя выступление министра иностранных дел Армении, который процитировал заявление премьер-министра страны о якобы “принадлежности” Нагорного Карабаха Армении, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

“Подобное обнажение истинного лица и сбрасывание масок армянской стороной, вскрывающее её однозначно аннексионистские намерения относительно оккупированных территорий Азербайджана, служит серьёзным поводом для привлечения внимания международных институтов к официальной позиции правительства Армении, направленной на срыв переговорного процесса. МИД Азербайджана уже обратился с письмами на имя генеральных секретарей ООН и ОБСЕ, а также министров иностранных дел стран-сопредседателей МГ ОБСЕ и всех остальных её членов, в которых обстоятельно изложил опасность складывающейся ситуации, порождаемой заявлениями Пашиняна”, - сказала Абдуллаева.

По ее словам, Азербайджан рассматривает заявление армянского премьера, как попытку дальнейшего обострения ситуации.

"Азербайджанская сторона, напоминая о тяжелейших последствиях неурегулированности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и оккупации Арменией международно-признанных территорий Азербайджана, рассматривает последние заявления премьер-министра Армении как переход «красной черты», за которой лежит еще большее обострение ситуации. Мы настоятельно рекомендуем армянской стороне внимательно ознакомиться с решением СМИД СБСЕ от 24 марта 1992 года, а также мандатом сопредседателей МГ ОБСЕ, в котором четко указаны меры по достижению мирного урегулирования конфликта. Мирное урегулирование конфликта не должно основываться на признании результатов вооружённой агрессии, а напротив – исходить из Устава ООН, положений Хельсинкского Заключительного акта, решений СБ ООН и ОБСЕ", - сказала глава прес-службы МИД, упомянув в заключение восточную мудрость: «сколько не говори халва, во рту слаще не станет».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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