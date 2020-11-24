Азербайджанские военнослужащие помогали армянам вывезти имущество из сел Агдама (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Во время передачи села Гюлаблы Агдамского района азербайджанской стороне, проживающие здесь армяне обращались к азербайджанским военным с просьбой помочь вывезти имущество.

Как сообщает во вторник Trend, военнослужащие армии Азербайджана, демонстрируя высокую гуманность и человеколюбие, помогают мирным армянским жителям, создают им условия, чтобы тем могли собрать свое имущество, скот и покинуть село.

Это в очередной раз показывает, что азербайджанская армия никогда не обращалась с гражданским населением плохо, а всегда помогала ему.

Отметим, что согласно трехстороннему заявлению Агдамский район был передан Азербайджану 20 ноября.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)