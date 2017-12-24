Президент Албании Илир Мета поздравил Президента Азербайджана

24 декабря 2017 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Албании Илир Мета направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство. Разрешите передать Вам самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения, пожелать долгих лет жизни и счастья.

Я очень рад, что Азербайджан под Вашим руководством, особенно в последние 10 лет, добился большого развития, значительно улучшилось благосостояние азербайджанского народа. Отношения между нашими странами также укрепились и развились, как никогда в прежние годы. Экономические связи и реализация проекта Трансадриатического трубопровода заложили прочную основу для общего будущего наших стран.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу сообщить, что с большой радостью принял приглашение Международного центра Низами Гянджеви об участии в предстоящем с 15 по 17 марта 2018 года в столице Азербайджана городе Баку VI Глобальном форуме на тему «Устранение различий для построения инклюзивных обществ».

Буду очень рад в период пребывания в Баку и участия в Форуме лично встретиться с Вами и провести обмен мнениями по двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – благополучной жизни и еще большего развития. Прошу принять заверения в моем глубочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

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