Президент Ильхам Алиев поздравил главу Литвы

15 февраля 2018 20:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Литвы Дале Грибаускайте.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и ваш народ по случаю национального праздника Литовской Республики. Уверен, что укрепление дружественных связей между Азербайджаном и Литвой, наше сотрудничество на двустороннем уровне и в рамках международных структур и впредь во всех отношениях будут полезными для наших стран и народов. В этот праздничный день передаю вам наилучшие пожелания, желаю дружественному литовскому народу постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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