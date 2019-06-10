В Нахчыване прошла встреча глав минобороны Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО)

10 июня 2019 20:27 (UTC+04:00)

В Нахчыване министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Перед началом встречи турецкий министр возложил венок к памятнику Гейдару Алиеву, воздвигнутому в центре города Нахчыван, посетил Музей Гейдара Алиева.

Х.Акар также возложил венок к бюсту Мустафы Кемаля Ататюрка.<з /> В Аллее шехидов турецкая делегация, посетив могилы наших соотечественников, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны, возложила на них цветы.

Перед зданием штаба Отдельной Общевойсковой Армии состоялась официальная церемония встречи Министра национальной обороны Турецкой Республики. На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Министра национальной обороны Турции был выстроен почетный караул. Начальник почетного караула отдал рапорт Министру национальной обороны Турции, после чего прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Министр национальной обороны Турции оставил запись в Памятной книге.<з /> Затем в ходе встречи, проведенной с участием делегаций, Министр обороны Азербайджана, приветствуя гостей, подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на братских и дружеских отношениях, добавив, что эти отношения постоянно развиваются и отвечают интересам наших стран.

Генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул, что Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах с целью укрепления военной мощи страны, и это является основным фактором обеспечения стабильности в регионе.<з /> Турецкий министр, также в свою очередь, выразил удовлетворение братским и дружеским взаимоотношением и уровнем плодотворного сотрудничества между нашими странами. Гость рассказал о значимости совместных военных учений, проводимых с участием различных видов войск, а также взаимных визитов и встреч военных специалистов двух стран.

Стороны, высоко оценив результаты, достигнутые в ходе совместных азербайджано-турецких тактических учениях «Нерушимое братство-2019» с боевой стрельбой, отметили важность проведения подобных учений.<з/> В ходе встречи также проведен широкий обмен мнениями по другим вопросам, связанным с региональным и взаимным сотрудничеством.

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