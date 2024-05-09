Товарооборот между Ираном и ЕС значительно вырос

БАКУ /Trend/ - В феврале 2024 года объем торговли между Ираном и государствами-членами Европейского союза (ЕС) достиг 847 миллионов евро, что на 30% превышает показатели за аналогичный период предыдущего года, передает Trend.

В феврале 2023 года общий товарооборот между сторонами составил 780 миллионов евро.

Экспорт из ЕС в Иран в феврале 2024 года увеличился на 32%, достигнув 392 миллионов евро, в то время как в феврале 2023 года этот показатель составлял 297 миллионов евро. Импорт из Ирана в Европейский союз также возрос до 76 миллионов евро в указанный месяц, что на 24% больше, чем в 2023 году, когда этот показатель составлял 61 миллион евро.

Германия стала главным торговым партнером Ирана в Европе в феврале. Экспорт товаров из Германии в Иран составил 141 миллион евро, а импорт из Ирана составил 19 миллионов евро. Экспорт из Германии в Иран увеличился на 46% за год, в то время как импорт остался практически неизменным.