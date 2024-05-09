Фантастическая развязка в матче "Реал" - "Бавария" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершился полуфинальный этап Лиги Чемпионов.
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в последний день ответных матчей все внимание было приковано к Мадриду.
Самая титулованная команда турнира «Реал» на своем поле обыграл «Баварию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов - 2:1.
Отметим, что ранее дортмундская «Боруссия» завоевала первую путевку в финал, который пройдет 1 июня на «Уэмбли».
Лига чемпионов
Полуфинал, ответные матчи
8 мая
23:00. «Реал» - «Бавария» - 2:1
Голы: Хоселу, 88; 90+1 - Альфонсо Дэвис, 68
Судья: Шимон Марчиняк (Польша).
Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Первая игра - 2:2