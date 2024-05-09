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Фантастическая развязка в матче "Реал" - "Бавария" (ВИДЕО)

В мире Материалы 9 мая 2024 01:10 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня завершился полуфинальный этап Лиги Чемпионов.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в последний день ответных матчей все внимание было приковано к Мадриду.

Самая титулованная команда турнира «Реал» на своем поле обыграл «Баварию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов - 2:1.

Отметим, что ранее дортмундская «Боруссия» завоевала первую путевку в финал, который пройдет 1 июня на «Уэмбли».

Лига чемпионов

Полуфинал, ответные матчи
8 мая
23:00. «Реал» - «Бавария» - 2:1
Голы: Хоселу, 88; 90+1 - Альфонсо Дэвис, 68
Судья: Шимон Марчиняк (Польша).
Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Первая игра - 2:2

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