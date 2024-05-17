Сахиба Гафарова встретилась с генеральным директором отделения ООН в Женеве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 мая председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова, находящаяся в Женеве с рабочим визитом для участия в 1-м заседании Оргкомитета VI Всемирной конференции спикеров парламентов, встретилась с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой.

Как сообщили в пятницу Trend в парламенте, на встрече было отмечено, что Азербайджан тесно сотрудничает с ООН и ее институтами, подчеркнуто значение парламентов в решении современных глобальных вызовов.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса также проинформировала о 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменению климата (COP29), которая состоится в ноябре этого года в Баку. Она подчеркнула, что проведение Азербайджаном столь важного международного мероприятия является результатом признания усилий страны в борьбе с изменением климата.

Сахиба Гафарова также проинформировала о парламентской конференции, которая пройдет в рамках этой сессии при совместной организации Межпарламентского союза и Милли Меджлиса.

Выразив удовлетворение встречей, генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая упомянула, что Азербайджан является важным партнером для ООН в плане сотрудничества по ряду направлений.

Генеральный директор выразила удовлетворение тем, что Азербайджан проведет у себя СОР29, и подчеркнула важность успешных шагов, предпринятых страной в области "зеленой" энергии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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