В Азербайджане пройдет налоговый форум

БАКУ /Trend/ - В сентябре в Азербайджане состоится налоговый форум.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы Азербайджана Самира Мусаева в ходе бизнес-форума "Повышение амбиций, стимулирование действий" в рамках COP29.

"Мы собираемся провести эту встречу с экспертами ОЭСР, Всемирного банка, а также с помощью АБР, и скоро разошлем приглашения. Мы собираемся обсудить все вопросы, которые возникают в связи с различными инструментами ценообразования на углерод, изучить лучшие практики и, возможно, прийти к какой-то общей методологии", - подчеркнула она.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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