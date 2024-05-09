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Байден пообещал прекратить поставки оружия Израилю, если он войдет в Рафах

США Материалы 9 мая 2024 02:44 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден заявил, что если израильские военные начнут операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, США прекратят поставки оружия Израилю, передает Trend.

Он подчеркнул, что пока Израиль не перешел красную черту в конфликте в секторе Газа и не начал операцию в Рафахе.

Байден отметил, что хотя действия Израиля в Рафахе вызвали напряженность в регионе, они не перешли к атакам на населенные пункты и ограничивались районом возле границы.

Он также подчеркнул, что ясно дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и военному кабинету, что они не получат поддержки США в случае реальной атаки на населенные пункты.

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