Байден пообещал прекратить поставки оружия Израилю, если он войдет в Рафах

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден заявил, что если израильские военные начнут операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, США прекратят поставки оружия Израилю, передает Trend.

Он подчеркнул, что пока Израиль не перешел красную черту в конфликте в секторе Газа и не начал операцию в Рафахе.

Байден отметил, что хотя действия Израиля в Рафахе вызвали напряженность в регионе, они не перешли к атакам на населенные пункты и ограничивались районом возле границы.

Он также подчеркнул, что ясно дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и военному кабинету, что они не получат поддержки США в случае реальной атаки на населенные пункты.