Золотовалютные резервы Узбекистана продолжают расти

БАКУ /Trend/ - По данным Центрального банка, официальные резервные активы Узбекистана на 1 мая составили 35,1 миллиарда долларов, что является увеличением на 2,7% по сравнению с предыдущим периодом, передает Trend.

В апреле они выросли на 918 миллионов долларов, достигнув максимального уровня с апреля прошлого года (35,2 миллиарда долларов).

За прошлый месяц резервы в иностранной валюте сократились на 238,6 миллионов долларов, достигнув отметки в 8,02 миллиарда долларов. С начала года валютные резервы снизились на 1,35 миллиарда долларов, включая погашение долга по суверенным еврооблигациям на 500 миллионов долларов, выпущенных страной в 2019 году.

На фоне устойчивого роста котировок золота стоимость золотого запаса в Центральном банке возросла на 1,16 миллиарда долларов, достигнув отметки в 26,53 миллиарда долларов. При этом физический объем золотого запаса уменьшился незначительно, на 0,04 миллионов тройских унций, до 11,46 миллионов тройских унций. Это самый низкий уровень с мая 2022 года (11,42 миллиона).

В апреле цены на золото выросли с 2257 до 2311 долларов за унцию, увеличившись на 2,4%, и продолжают обновлять исторические максимумы. Например, на 19 апреля цена превысила 2400 долларов за унцию.