Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Турция планирует строить предприятия по сжижению газа

Турция Материалы 9 мая 2024 06:34 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В ближайшие годы в Турции планируется строительство предприятий по сжижению природного газа, передает Trend со ссылкой на Минэнерго республики.

Строительство таких заводов стало возможным после принятия парламентом Турции 2 мая законопроекта, который разрешает продажу импортированного страной сжиженного природного газа (СПГ). Этот шаг укрепил законодательную базу для превращения Турции в международный газовый хаб и для поставок природного газа через нее в Европу, в том числе из России.

В Минэнерго Турции подчеркнули, что республика добывает собственный природный газ в Черном море, а также импортирует его из Азербайджана, России и Ирана, а также закупает в виде СПГ у различных стран. В настоящее время в Турции отсутствуют предприятия по сжижению газа, но их строительство планируется как за счет государственных программ, так и за счет частных инвестиций.

Согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в прошлом году Турция импортировала 50,5 миллиарда кубических метров природного газа, при этом около 30% из них поставлялись в виде СПГ.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости