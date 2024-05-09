Турция планирует строить предприятия по сжижению газа

БАКУ /Trend/ - В ближайшие годы в Турции планируется строительство предприятий по сжижению природного газа, передает Trend со ссылкой на Минэнерго республики.

Строительство таких заводов стало возможным после принятия парламентом Турции 2 мая законопроекта, который разрешает продажу импортированного страной сжиженного природного газа (СПГ). Этот шаг укрепил законодательную базу для превращения Турции в международный газовый хаб и для поставок природного газа через нее в Европу, в том числе из России.

В Минэнерго Турции подчеркнули, что республика добывает собственный природный газ в Черном море, а также импортирует его из Азербайджана, России и Ирана, а также закупает в виде СПГ у различных стран. В настоящее время в Турции отсутствуют предприятия по сжижению газа, но их строительство планируется как за счет государственных программ, так и за счет частных инвестиций.

Согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в прошлом году Турция импортировала 50,5 миллиарда кубических метров природного газа, при этом около 30% из них поставлялись в виде СПГ.