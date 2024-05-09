Пентагон заключил контракт на производство РСЗО HIMARS на сумму $861,3 млн

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на общую сумму более $861,3 млн. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона, передает Trend.

"Lockheed Martin Corp., с главным офисом в Гранд-Прейри, штат Техас, получила контракт с фиксированной суммой $861 333 188 на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем (High Mobility Artillery Rocket Systems, HIMARS) и предоставление сопутствующих услуг", - говорится в заявлении.

По данным военного ведомства, срок выполнения заказа - до 31 мая 2026 года.

Пентагон не уточнил количество РСЗО, которые планируется произвести и поставить на вооружение в рамках этого контракта.