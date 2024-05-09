Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Согласно отчету Global Finance, в рейтинге самых бедных стран мира Казахстан занимает самую низкую позицию среди своих соседей в Центральной Азии — 128-е место, передает Trend.

У страны высокий экономический статус, обусловленный ВВП-ППС в размере 34 534 долларов США, что делает ее самой богатой среди республик региона.

Туркменистан находится ближе всего к Казахстану в рейтинге, занимая 101-е место. Узбекистан и Кыргызстан располагаются на 67-м и 48-м местах соответственно.

Среди самых бедных стран мира, согласно рейтингу, первое место занимает Южный Судан, который испытывает насилие с момента своего образования в 2011 году. Бурунди и Центрально-Африканская Республика занимают второе и третье места соответственно. Десятка наиболее бедных стран также включает в себя Демократическую республику Конго, Мозамбик, Нигер, Малави, Либерию, Мадагаскар и Йемен.