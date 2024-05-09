США выведут свои войска из Нигера

БАКУ /Trend/ - Министр обороны США Ллойд Остин заявил о необходимости вывода всех вооруженных сил Соединенных Штатов из Нигера, передает Trend.

Он также отметил растущее значение региона Африки и Сахеля. Помимо этого, он сообщил о рассмотрении возможности установления военного присутствия в некоторых государствах Западной Африки с доступом к морю.

Остин подчеркнул, что текущие усилия направлены на установление более тесного партнерства с этими странами.

Он также отметил, что США следят за ситуацией в Нигере, включая действия российских специалистов в стране.