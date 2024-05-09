Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

США выведут свои войска из Нигера

В мире Материалы 9 мая 2024 00:10 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр обороны США Ллойд Остин заявил о необходимости вывода всех вооруженных сил Соединенных Штатов из Нигера, передает Trend.

Он также отметил растущее значение региона Африки и Сахеля. Помимо этого, он сообщил о рассмотрении возможности установления военного присутствия в некоторых государствах Западной Африки с доступом к морю.

Остин подчеркнул, что текущие усилия направлены на установление более тесного партнерства с этими странами.

Он также отметил, что США следят за ситуацией в Нигере, включая действия российских специалистов в стране.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости