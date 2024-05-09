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В Грузии с 1 июня изменятся правила въезда для туристов

Грузия Материалы 9 мая 2024 02:01 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С 1 июня 2024 года изменятся правила въезда в Грузию: теперь медицинская страховка на весь период пребывания в стране станет обязательной, передает Trend.

Согласно поправкам в закон о туризме, начиная с 1 июня 2024 года иностранцы, прибывающие в Грузию без медицинской страховки, будут оштрафованы в размере 300 лари (около 110 долларов).

Минимальный пакет страхования должен включать покрытие на случай экстренных амбулаторных услуг в размере 5 тысяч долларов или евро, а также стационарное лечение на сумму до 30 тысяч долларов или евро.

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