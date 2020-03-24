В Азербайджане запущен официальный сайт Фонда поддержки борьбы с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Запущен официальный сайт Фонда поддержки борьбы с коронавирусом covid19fund.gov.az, сообщает во вторник Trend.

Сайт информирует о целях Фонда и направлениях использования средств.

Через сайт физические и юридические лица могут перевести добровольные выплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

На сайте можно получить информацию о пожертвованиях в Фонд, и лицах, сделавших их.

Сайт, действующий на азербайджанском, английском и русском языках, управляется Оперативным штабом при Кабмине.

Фонд поддержки борьбы с коронавирусом был создан по указу Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года.

Фонд нацелен на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане и обеспечение финансовой поддержки мерам, осуществляемым по борьбе с ним.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)