Граждане Азербайджана освобождаются от уголовной ответственности за непредоставление сведений о принятии иностранного гражданства

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана освобождаются от уголовной ответственности за непредоставление в течение одного месяца письменных сведений о принятии иностранного гражданства в соответствующий орган исполнительной власти.

Это отражено в поправке в закон «О гражданстве Азербайджанской Республики», обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает в пятницу Trend.

Согласно поправке, из второй части статьи 10 данного закона предлагается исключить следующее предложение: «Гражданин Азербайджана, принявший гражданство иностранного государства, в течение одного месяца должен представить об этом письменную информацию в соответствующий орган исполнительной власти. Лица, не представившие данную информацию, несут ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом АР».

После исключения данного предложения из второй части указанной статьи обязательство принявших гражданство иностранного государства граждан страны письменно сообщить об этом в орган исполнительной власти сохраняется, но они освобождаются от уголовной ответственности за это.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст. Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)